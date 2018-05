Start renovatie kantine sportcomplex Oentsjerk

Publicatie: vr 18 mei 2018 10.50 uur

OENTSJERK - Stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentsjerk start de renovatie van de kantine op het Kaetsjemouilân op maandag 28 mei aanstaande. De eerste hamerslag zal gedaan worden door enkele vaste vrijwilligers om 19.00 uur op zaterdag 26 mei tijdens het 'sloopfeest'. In mei 2016 werd de eerste actie in het renovatietraject verricht. Inmiddels is dankzij vele vrijwilligers, sponsoren, lokale ondernemers en de gemeente al veel bereikt.

SBSO

Stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentsjerk zorgt voor het onderhoud van de kleedruimtes en lichtmasten en uitbating van de kantine. Kort gezegd; voor schoon omkleden en douchen, een bakje koffie in de rust en verlichting van de velden. In 2015 heeft het bestuur een aantal korte, midden en lange termijn doelen gesteld. Er is gestart met de eerste basisvereisten ten aanzien van veiligheid, hygiëne en financiële gezondheid.

Acties en financiering

In de afgelopen jaren zijn diverse kleedboxen, de centrale hal en de sanitaire ruimten gerenoveerd. Bovendien is pinnen en WIFI mogelijk gemaakt. Vele vrijwilligers zorgen voor schoonmaak, bezetting van de kantine, genereren van gelden (commissie fondsenwerving) en voortgang van de renovatie (bouwcommissie).

'Sloopfeest' op zaterdag 26 mei

Op zaterdag 26 mei wordt een 'sloopfeest' voor alle leden van VC Trynwâlden, KF De Wâlden, sponsoren en vrijwilligers georganiseerd. Naast activiteiten voor de jeugd, eten, drinken en een feestavond vindt de eerste sloopactie in de kantine en opening van het kunstgrasveld plaats en wordt een verloting gehouden.

De renovatie

De vrijwilligers van de bouwcommissie, professionals uit onder meer de bouw, de architectuur, de installatietechniek en de horeca, zijn aan de slag gegaan met de visie: onze kantine willen we 'huiskamer van sportend Trynwâlden' kunnen noemen en de kleedboxen moeten als 'duurzaam, veilig en schoon visitekaartje' worden gezien.

Vanaf mei tot en met augustus 2018 zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

Modernisering, herinrichting en verduurzaming kantine, inclusief aanbrengen scheidingswand voor multifunctioneel gebruik.

Herinrichting drie bestuurskamers voor meervoudig, gemeenschappelijk gebruik door sportverenigingen en gezelschapsclubs in de drie dorpen.

Herfinanciering HR-ketel.

Modernisering keuken en koelcel om aan HACCP-eisen te voldoen en energie te besparen.



Met deze ingrepen wordt de accommodatie niet alleen aantrekkelijker, energievriendelijker en veiliger in gebruik, maar ook wordt voorzien in nieuwe/extra gemeenschappelijke faciliteiten in de vorm van:

Multifunctionele instructie, overleg en vergaderruimten met audiovisuele middelen.

Voor meer informatie kijk op http://www.vctrynwalden.nl/nieuws-van-de-sbso-verbouw-kantine-start-in-mei.