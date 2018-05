Zwangere vrouw krijgt black-out: auto tegen boom

Publicatie: do 17 mei 2018 15.45 uur

LIPPENHUIZEN - Een zwangere automobiliste is donderdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Sweachsterwei in Lippenhuizen. De vrouw kreeg omstreeks 14.10 uur een black-out en botste vervolgens met haar voertuig tegen een boom.

Een voorbijganger die het zag gebeuren, heeft direct 112 gebeld en eerste hulp verleend. De zwangere vrouw is door ambulancepersoneel gecontroleerd overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident heeft de politie de Sweachsterwei afgesloten voor het verkeer. Berger Bcf heeft het zwaar beschadigde voertuig geborgen. De gemeente is later langs gekomen om de olie van het wegdek te halen.

