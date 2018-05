Werkstraf voor inbreker met geheugenverlies

Publicatie: wo 16 mei 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Warstiens (37) pleegde in augustus 2016 een auto-inbraak. Een paar maanden later beschadigde hij twee auto's die bij een woning aan de Warstienserdyk geparkeerd stonden. Op de vraag waarom hij die feiten had gepleegd -de vraag werd gesteld door rechter Marijke Jansen- kon de Warstienser geen antwoord geven. Hij kon zich de gebeurtenissen ook maar deels herinneren.

De man had begin augustus 2016 op een bedrijfsterrein in Wergea ingebroken in een Skoda Fabia. Hij had een Tomtom, een usb-stick en het frontje van de autoradio ontvreemd. De inbraak was door een beveiligingscamera vastgelegd, de eigenaar van de auto herkende de Warstienser meteen. De man had hem ook aangesproken, zei de verdachte. Hij kon er zelf niet bij waarom hij de inbraak had gepleegd.

Het was in ieder geval niet zijn bedoeling geweest om de spullen te verkopen. Een paar maanden later, in de nacht van 22 op 23 oktober, had hij, weer in Wergea, met een steen twee auto's -een Dodge Ram Van en een Alfa Romeo- beschadigd. Ook nu moest de Warstienser het antwoord schuldig blijven op de vraag wat hem had bezield. 'Mijn geheugen laat mij soms in de steek', zei hij. Hij zou er wel vaker last van hebben dat hij 'kleine dingen' vergat.

De eigenaar van de auto's kende hij wel. De zaak was al oud, reden voor officier van justitie Ger Strootker om een tamelijk lichte werkstraf te eisen. Strootker verzocht de rechter om 30 uur taakstraf op te leggen. 'Dat valt mee', reageerde de verdachte. Hij had op een geldboete gerekend. De rechter nam de eis over. Hoewel hij zich het vernielen van de Alfa niet kon herinneren, ging de rechter er vanuit dat de man ook daarvoor verantwoordelijk was. De auto's stonden vlak bij elkaar en waren in dezelfde nacht beschadigd geraakt.