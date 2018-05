Wergeaster smijt ex-vriendin tegen kliko

LEEUWARDEN - Een Wergeaster (27) die op 17 december vorig jaar zijn ex-vriendin mishandelde, is woensdag door politierechter Marijke Jansen bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. De man heeft zijn ex geduwd, geslagen en -terwijl de vrouw op de grond lag- tegen het lichaam geschopt. Verder heeft hij zijn ex bij de keel gegrepen, tegen een muur gedrukt en bij de polsen naar buiten gesleept.

Buiten de woning smeet de man zijn ex-vriendin tegen een kliko. Een politieagent zag een paar dagen later dat de vrouw blauwe plekken had. Ze was naar het huis van de verdachte gegaan om haar spullen te halen. De Wergeaster had tegen de politie gezegd dat zijn ex, toen ze eenmaal binnen was, spullen kapot begon te gooien. Volgens de reclassering heeft de man een moeilijke jeugd gehad, met een vader die gewelddadig was.

Het leek de reclassering een goede zaak dat de Wergeaster een training volgt waar hij leert omgaan met zijn agressie. Dat advies volgde de rechter niet op, ook omdat de Wergeaster niet eerder voor geweld met de politie in aanraking is geweest. In tegenstelling tot officier van justitie Ger Strootker achtte de rechter het trappen tegen het lichaam wel bewezen. Het slachtoffer had verklaard dat de trappen pijn haar pijn deden, ondanks het feit dat de verdachte geen schoenen aan had.