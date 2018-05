Eigen ondernemers ontwerpen niet nieuwe huisstijl

Publicatie: wo 16 mei 2018 12.02 uur

DOKKUM - De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân gaat in zee met een

reclamebureau buiten de eigen gemeente. JUNCTION uit Leeuwarden mag de nieuwe nieuwe huisstijl ontwikkelen en heeft de opdracht inmiddels binnen. In de eigen gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland was geen reclamebedrijf te vinden dat een logo kon ontwerpen.

De gemeente laat weten dat voor JUNCTION werd gekozen na een 'zorgvuldig aanbestedingstraject'. Ferdie van den Brink van de gemeente benadrukt dat zij veel moeite hebben gedaan om lokale partijen de kans te geven. "Dat ze niet konden voldoen aan vooraf gestelde eisen was jammer. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om openbaar aan te besteden. Dat het een fries bedrijf is geworden was toch prettig."

Het ontwikkelen van de huisstijl kost in totaal 37.180 euro. "Dat is inclusief ontwerp, lancering en een digitaal huisstijlhandboek." zo laat de gemeente verder weten. De doorvoering van het gebruik van het logo zal ook nog eens geld gaan kosten. De logo's moeten verschijnen op de gevels, briefpapier, auto's, kleding, etc.

Het motto van de gemeente Noardeast-Fryslân, "Persoonlijk, Samen en in de Buurt" is volgens de gemeente ook van toepassing op de werkwijze van JUNCTION. Ze zullen vaak in de regio en op het gemeentehuis te vinden zijn. "Noardeast-Fryslân is een prachtige gemeente en we zien het als een geweldige uitdaging om de huisstijl samen met en voor inwoners vorm te gaan geven" aldus Ruth Wetting van JUNCTION.