Andries Bouwman CU-wethouder in T-diel

Publicatie: wo 16 mei 2018 11.08 uur

BURGUM - ChristenUnie Tytsjerksteradiel draagt Andries Bouwman voor als beoogd wethouder. De 33-jarige Andries Bouwman uit Leeuwarden is werkzaam bij NHL-Stenden als teamleider bij de Retail Business School. Hij studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en aan de Hotelschool in Leeuwarden.

Binnen de ChristenUnie heeft Bouwman de afgelopen jaren zijn sporen verdiend als voorzitter van kiesvereniging Leeuwarden, campagneleider bij de provinciale verkiezingen en als commissielid in de Provinciale Staten van Fryslân. De lokale partij is dan ook ingenomen met de voordracht van dit jonge, ambitieuze talent. Andries Bouwman woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Leeuwarden.

De ChristenUnie hoopt eind mei samen met het CDA en de FNP een coalitieakkoord te presenteren. Dan zal ook de verdeling van portefeuilles bekend worden gemaakt. Douwe Hooijenga blijft als fractievoorzitter de politieke leider van de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel.