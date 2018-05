Politie publiceert beelden diefstal fietsen

Publicatie: wo 16 mei 2018 09.37 uur

HALLUM - De politie heeft woensdag beelden online gezet van de diefstal van twee elektrische fietsen in Hallum. De inbraak vond plaats op 23 maart 2018. Na twee maanden is besloten om beelden van de diefstal te publiceren.

In de vroege ochtend van vrijdag 23 maart worden omstreeks 4.30 uur de twee elektrische fietsen van het merk Mihatra gestolen uit een schuur van een woning aan It Pypke in Hallum. Op camerabeelden is te zien dat twee personen het erf van de woning oplopen en de twee fietsen uit de schuur halen. Ook werd een oplader voor de batterijen van de fietsen meegenomen.

Op één van de fietsen was aan de voorzijde een boodschappen mandje en op de bagagedrager een kinderzitje bevestigd. Het kinderzitje werd op zondag 25 maart teruggevonden in een sloot aan de Ljouwerterdyk te Hallum. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze twee fietsendieven denken te herkennen of aan wie twee elektrische fietsen van het merk Mihatra te koop zijn aangeboden.