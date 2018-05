Auto botst op vangrail na ongeval op A7

Publicatie: wo 16 mei 2018 01.24 uur

DRACHTEN - Op de A7 bij Drachten is dinsdagavond rond half 12 een auto in de vangrail terecht gekomen. Dit gebeurde nadat deze in botsing was gekomen met een vrachtauto. Voor zover bekend raakte niemand bij het ongeval gewond.

De ter plaatse gekomen brandweer hoefde niet in actie te komen. Nadat de brandweermannen de weg hadden schoongeveegd gingen zij weer terug naar de kazerne. Het is niet bekend wat voor schade de vrachtwagen aan het ongeval heeft overgehouden. Een berger kwam ter plaatse om het voertuig mee te nemen.

