Fietsster geschept op Eikesingel in Drachten

Publicatie: di 15 mei 2018 14.55 uur

DRACHTEN - Een fietsster is dinsdag rond 14.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer reed in de richting van de fietsbrug toen ze de Eikesingel wilde oversteken naar de Sportlaan. Ze zag de auto over het hoofd en een aanrijding was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De fietsster is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Een berger heeft de auto afgevoerd.

FOTONIEUWS