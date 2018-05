Ook in Achtkarspelen komt de koopzondag

Publicatie: di 15 mei 2018 10.31 uur

BUITENPOST - Ook in de gemeente Achtkarspelen wordt de koopzondag ingevoerd. Dat is één van de opvallendste zaken die de beoogde coalitie nu al besloten heeft. Het is opvallend omdat de coalitie met CDA, CU en GBA uit twee christelijke partijen bestaat.

De coalitie verwacht donderdag 24 mei van start te kunnen gaan. Deze week wordt het collegeprogramma gepresenteerd en komen de drie partijen met hun wethouderskandidaten. Vast staat dat het CDA twee wethouders en dat Gemeentebelangen Achtkarspelen en ChristenUnie elk één wethouder krijgen.

De drie partijen hebben samen twaalf van de 21 raadszetels en de fracties vinden die basis voldoende sterk voor de komende jaren. De coalitie benadrukt dat men verder gaat op de weg die sinds 2014 is ingeslagen.