Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers

Publicatie: di 15 mei 2018 10.27 uur

DOKKUM - Vanaf woensdag 16 mei gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld, er komen extra waarschuwingsborden, aangepaste belijning en een attentiebord. Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers.

Het college heeft tot de tijdelijke maatregel besloten om de mensen ter wille te zijn, zodat ze niet meer een stuk om moeten. Ook had de Fietsersbond in een overleg gevraagd om de aanpassingen te willen uitproberen. De tijdelijke ingreep wordt ongedaan gemaakt als de fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep open is. Dit zal naar verwachting zo tegen het eind van dit jaar zijn.