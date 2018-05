Auto uitgebrand in Drachten

ma 14 mei 2018 23.35 uur

DRACHTEN - Een auto is maandagavond uitgebrand in Drachten. De auto stond geparkeerd in een steeg achter snackbar Gerrit Bosma aan de Zuidkade. De Seat is door het vuur volledig uitgebrand.

De brandweer van Drachten heeft de brand geblust.

