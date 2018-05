Informatieavond mogelijke brandweerpost Oudega

Publicatie: ma 14 mei 2018 21.47 uur

OUDEGA - De gemeente smallingerland en veiligheidsregio Fryslân hebben maandagavond in Oudega een informatiebijeenkomst gehouden over de mogelijke komst van een brandweerpost in het dorp.

In de Skipperseal werd door o.a. brandweercommandant Wim Kleinhuis en Burgemeester van Maurik een toelichting gegeven over de reden van een kazerne in Oudega en wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Voordat er een post gerealiseerd kan worden in Oudega moet er eerst onderzocht worden of er genoeg geschikte mannen en vrouwen zich bereid voelen om brandweervrijwilliger te worden. Er worden 40 personen gezocht in de leeftijd van 18-45 jaar om zich aan melden waarvan er 16 nodig zijn om daadwerkelijk een post op te richten. In september zal er een tweede bijeenkomst gehouden worden.