Sportauto op de kop in de sloot op Dokkumerwei

Publicatie: ma 14 mei 2018 19.44 uur

METSLAWIER - Een sportauto (Lotus Elise) is maandagavond op de kop in de sloot beland langs de Dokkumerwei tussen Wetsens en Metslawier. De twee inzittenden (vader en zoon) kwamen met de schrik vrij. Een ambulance is nog wel uit voorzorg ter plaatse gekomen maar de twee mannen hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Op het moment van het ongeval reed de bestuurder vanaf Dokkum in de richting van Metslawier. Een bocht werd gemist en de Lotus Elise belandde uiteindelijk op de kop in de sloot. Een passerende automobilist hoorde de toeter van de auto en ging poolshoogte nemen. Op dat moment wisten de twee inzittenden zich uit het voertuig te helpen.

De gealarmeerde brandweer van Anjum, de duikers van Leeuwarden en de hulpverleningsgroep uit Franeker konden even later worden afgepiept nadat de twee aan wal waren gekomen.

