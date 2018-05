Stroomstoring treft regio rondom Kollum

Publicatie: ma 14 mei 2018 12.46 uur

KOLLUM - Even voor het middaguur is maandag een stroomstoring ontstaan in de regio van Kollum. Liander laat weten dat het gaat om huishoudens in de plaatsen Kollum, Kollumerzwaag, Oudwoude, Triemen en Westergeest. (postcodes: 9291, 9294, 9295, 9296, 9298). Er zijn minder dan 1000 klanten getroffen door de stroomstoring.

Een monteur is onderweg om de kabelbreuk te repareren. De verwachting is dat de storing voor 14.00 uur verholpen is. Liander geeft aan dat klanten in de volgende straten last (kunnen) hebben van de storing:

Badweg

Blankenstrjitte

D Wiersmastrjitte

David Kloostermanstrjitte

de Krusstrjitte

De Paden

De Saedkampe

De Triemen

Ds Griffijnstrjitte

Elzehof

Eskesstraat

Eysmastrjitte

Foarwei

Heine de Bruinstrjitte

J Vogelzangstrjitte

Kastanjehof

Migchelbrinkwei

Pastorijehof

Pieter Postmastrjitte

Raadsherenlan

Ribes

Simmerwei

Swartewei

Trekweg

Triemsterloane

W Jorritsmastrjitte