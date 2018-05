Brand in pan met rijst in Drachten

Publicatie: zo 13 mei 2018 18.37 uur

DRACHTEN - Aan De Bank in Drachten is zondag aan het einde van de middag een korte brand in een keuken geweest.

De brand zou zijn ontstaan door een steekvlam in een pan met rijst. De afzuigkap raakte ook betrokken bij de brand, de bewoners schakelde daarom direct de brandweer in. Één van de bewoners liep brandwonden op bij het incident. Hiervoor kwam een ambulance ter plaatse.

De brand was snel onder controle, de brandweer voerde nog een nacontrole uit waarna men kon inrukken.

