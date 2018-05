Bloemenmarkt in Beetsterzwaag

Publicatie: zo 13 mei 2018 11.52 uur

BEETSTERZWAAG - Een sfeervolle plantenmarkt werd zaterdag gehouden in Beetsterzwaag. De organisatie was in handen van Groei en Bloei Drachten en de Tropische kas.

Door de combinatie van het mooie weer en het zeer gevarieerde aanbod van diverse kwekers was de markt een groot succes.

FOTONIEUWS