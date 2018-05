Gezellige lentemarkt in Drachten

zo 13 mei 2018

DRACHTEN - Op de kwekerij en in de kas van Passiflora in Drachten werd zaterdag een lentemarkt georganiseerd. De vele vaste planten van Passiflora kunnen tegen een stootje, ze hebben de afgelopen winter prima doorstaan. Medewerkers en bevlogen vrijwilligers hebben in de afgelopen tijd heel mooie en sterke planten opgekweekt. Deze waren zaterdag te bewonderen voor het publiek.

Ook de bijenhouders toonden hun waardevol ambacht en medewerkers lieten met trots hun mooie werkplek en de prachtige hekwerken van gevlochten wilgentenen zien. Ook de uitbreiding van de eetbare tuin was een bezoekje waard. De theeschenkerij in de kas werd door Bennie en Wiebren officieel geopend, heerlijke soorten thee werden door onze werknemers met liefde geserveerd.

