Brand op schip Bliksem Piebe bij EarnewÃ¢ld

Brand op schip Bliksem Piebe bij Earnewâld

Publicatie: za 12 mei 2018 22.28 uur

EARNEWâLD - Op de tjalk Bliksem Piebe is zaterdagavond brand ontstaan terwijl men ermee aan het varen was. De brand ontstond omstreeks 20.40 uur nabij Trije Hûs. Men wist het schip nog naar de wal van Eilânspôlle te varen. De brandweerboot van Burgum kwam als eerste ter plaatse, gevolgd door de brandweerboot van Grou. Ook de politie kwam per boot ter plaatse.

De brand was binnen in het schip ontstaan in een achterkamer bij de motor en de brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Een matras zou o. a. gebrand hebben. Omdat er gasflessen aan boord waren, was er explosiegevaar maar gelukkig kon de brand tijdig geblust worden.

Een aantal opzittenden had door de brand rook ingeademd maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie, een ambulance en een brandweerauto verzamelden zich langs het Smidspaed in Earnewâld. Het schip is binnen flink beschadigd geraakt.

