Offline spelen op Boartersdei Nij Beets

Publicatie: za 12 mei 2018 19.24 uur

NIJ BEETS - Eén keer per jaar wordt het terrein van openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets

omgetoverd tot een waar speelparadijs voor basisschoolkinderen. Op de Boartersdei konden de kinderen veel oude spelletjes spelen. Van hoefijzer gooien tot stok vangen, het kon allemaal.

Daarnaast kon men ook lekker creatief bezig zijn. Er waren knutseltafels en workshops in stokpoppen maken en kleien. Natuurlijk ontbrak ook de timmertafel niet waar men naar eigen inzicht

mooie houten kunstwerken of vogelhuisjes kon maken.



Speciaal was dit jaar de aanwezigheid van twee kamelen waar de kinderen op konden zitten en een rondje konden maken onder begeleiding.

