33e Elfsteden Oldtimerrally door Dokkum

Publicatie: za 12 mei 2018 14.10 uur

DOKKUM - Zaterdag werd voor de 33ste keer de Elfsteden Oldtimer Rally gereden. Rond 10 uur kwamen de eerste oldtimers in Dokkum aan. Vele historische auto's en motoren t/m bouwjaar 1949 reden langs de Friese elf steden. De start en finish van de tocht was in Sloten.

Sinds 1984 is de Elfsteden Oldtimerrally uitgegroeid tot het grootste eendaagse oldtimerevenement van Europa waar maximaal 600 voertuigen aan deelnemen uit Nederland, Belgie, Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Vanwege werkzaamheden op de Markt moest er uitgeweken worden naar De Helling om te stempelen. Helaas gaf deze locatie weinig tot geen ruimte voor deelnemers om hun voertuigen te parkeren zodat het Dokkumer publiek deze kon bezichtigen. Een gemiste kans volgens velen.

