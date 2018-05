Politiehond 'vist' Drachtster inbreker uit bosjes

Publicatie: za 12 mei 2018 10.14 uur

DRACHTEN - Een 17-jarige Drachtster is vrijdagnacht door een politiehond uit de bosjes 'gevist'. De inbreker raakte bij de aanhouding gewonden door het bijten van de hond en hij moest vervolgens door ambulancepersoneel behandeld worden aan zijn verwondingen. Hij is daarna overgebracht naar het arrestantencomplex in Leeuwarden.

De politie kwam de inbreker op het spoor nadat omstreeks 4.30 uur een inbraakalarm afging van een opticien op de Noorderbuurt in Drachten. Agenten zagen nog net dat iemand over het dak vluchtte in de richting van de Oudeweg. In de steeg verloren zij in eerste instantie de persoon uit het zicht.

De politie was met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen en dankzij het 'tactische aanrijden' wisten de agenten dat de inbreker zich tussen de Noorderbuurt en Oudeweg moest bevinden en zich mogelijk verstopt had. In tussentijd vonden agenten bij de winkel een brillenkoker en een portemonnee ter hoogte van waar de verdachte was gezien op het platte dak. In de portemonnee zat het identiteitsbewijs van de inbreker.

Een hondengeleider werd ingeschakeld en de inbreker heeft nog kans gekregen zich te melden. Hij deed dit niet en even later wist de hond de verdachte in de bosjes te vinden. De verdachte bleek de jongen te zijn waarvan agenten de portemonnee hadden gevonden. De brillenkoker was afkomstig uit de winkel. De eigenaar van de winkel heeft inmiddels aangifte gedaan van de inbraak.