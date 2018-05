Roeimarathon in Dokkum

Publicatie: vr 11 mei 2018 23.05 uur

DOKKUM - Vrijdagavond om 21.42 uur kwam het team Aengwirden/Tromp combi als eerste team van de Elfsteden Roeimarathon aan bij de stempelpost in Dokkum.

Deze marathon wordt voor de 33ste keer gehouden, steeds op de vrijdagnacht en zaterdag na Hemelvaart. 97 binnen- en buitenlandse teams, samen goed voor en kleine 1000 geoefende roeiers, binden met elkaar de strijd aan om de 200 kilometer als snelste af te leggen.

Om in aanmerking te komen voor het felbegeerde Elfstedenkruisje is 24 uur de limiet. Het startschot werd vrijdagavond om 20.00 uur gegeven in de Prinsentuin in Leeuwarden. Naast Nederlandse ploegen, doen er ook teams uit Duitsland, België en Frankrijk mee.

Nadat de roeiers bij de Altenabrege gestempeld hadden, vertrokken de roeiers richting de Woudpoortsbrug, om vervolgens via De Zijl Dokkum weer te verlaten, de donkere nacht in richting Bartlehiem om zaterdag in de middag of de avond te finishen in Leeuwarden.

