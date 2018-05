Wandelaars Elfstedentocht in Dokkum

DOKKUM - Vrijdagmiddag bereikten de lopers van de 72e editie van de Wandel Elfstedentocht het uiterste noorden in Dokkum. De lopers startten om zeven uur in Franeker en kwamen na 44 km in de loop van de middag in Dokkum aan.

In het centrum van Dokkum op De Zijl werden zo'n 700 wandelaars feestelijk onthaald door dweilorkesten, familieleden en publiek en kon het felbegeerde stempeltje op de wandelkaart worden gezet. Voor de ééndagslopers was er een medaille.

Jetze Buma stempelde als eerste loper zijn kaart af om 12.40 uur. De tocht, die onder prachtige weersomstandigheden werd gelopen, ging vanaf Franeker via Schalsum, Peins, Ried , Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwbuurstermolen, Finkum, Bartlehiem, Burdaard en Sibrandahûs naar Dokkum.

Na een overnachting op de boten die langs de Hoedemakersweg liggen, starten de lopers zaterdagmorgen om 07.00 uur weer met frisse moed om het laatste stuk van de Elfstedentocht naar Leeuwarden te lopen.

