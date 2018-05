Drijvend zonnepark op plas Ureterp

Publicatie: vr 11 mei 2018 12.58 uur

URETERP - De gemeente Opsterland is in principe bereid om mee te werken aan de realisatie van een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas in Ureterp. Het Spaanse Univergy Solar wil aan de zuidkant van de voormalige zandwinput 41.000 zonnepanelen laten dobberen.

De plannen voor de aanleg van velden met zonnepanelen schieten momenteel als paddestoelen uit de grond. Dit komt door een gunstige subsidieregeling van de rijksoverheid. Omdat de voorkeur wordt gegeven aan locaties buiten de bebouwde kom, die niet voor overlast van omwonenden zorgt, zijn drijvende constructies extra interessant. Vaak kunnen die uit het zicht worden gerealiseerd. Bovendien zorgt weerkaatsing van water voor een meeropbrengst en zijn er panelen die met de zon mee kunnen draaien.

In Friesland liggen er al diverse aanvragen voor drijvende zonneparken. Voormalige zandwinputten zijn extra interessant, omdat daar vaak geen sprake is van hinder van recreatie.

Univergy Solar heeft een principe-verzoek bij gemeente Opsterland in gediend. Die heeft op haar beurt besloten om mee te werken door het voeren van een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning. Het plan voor de Lippe Gabriëlsplas is overigens niet het enige initiatief voor een zonnepark in Ureterp. Twee jaar informeerde GroenLeven uit Heerenveen de inwoners over het voornemen om een veld met ruim twintigduizend panelen aan de Skieppeleane in Ureterp, tegenover Tennisvereniging Oerterp, aan te leggen. Ook tegenover deze plannen staat Opsterland welwillend.