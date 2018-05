Brandweer weer in actie voor papierbrand

Publicatie: vr 11 mei 2018 12.56 uur

BURGUM - De Burgumer brandweer moest vrijdag wederom uitrukken voor een brand in een zeecontainer op de loswal in Burgum. Door onbekende oorzaak ontstond donderdagavond brand in de container. Deze is vervolgens volgespoten met water.

Vrijdagochtend 'rookte' de container opnieuw en op een zeker moment heeft iemand de brandweer gebeld. Na het blussen is het papier wat uit elkaar gehaald met hooivorken.