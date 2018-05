Papiercontainer in brand op loswal in Burgum

Publicatie: do 10 mei 2018 23.01 uur

BURGUM - Op de loswal aan de Burgumerdaam in Burgum is donderdagavond een papiercontainer in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is onbekend.

Een getuige besloot de politie te bellen omdat de vlammen meters hoog uit de container schoten. De brandweer in Burgum is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.