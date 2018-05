Informateur: 'Coalitie uitkomst eerlijk proces'

Publicatie: wo 09 mei 2018 19.30 uur

DRACHTEN - Informateur Ton Baas schetste dinsdagavond het proces dat heeft geleid tot de beoogde coalitie in gemeente Smallingerland. Bekend is geworden dat voor het eerst sinds lange tijd de conventionele partijen niet aan de bestuurlijke knoppen draaien binnen het gemeentehuis in Drachten.

De Eerste Lokale Partij mocht als winnaar van de verkiezingen het initiatief nemen. Al snel bleek in het proces dat de SP voor zichzelf geen rol te zien. De partij verdubbelde vier jaar geleden nog haar aantal zetels naar vier en mocht met die winst in het college deelnemen. Bij de meest recente verkiezingen verloor de socialistische partij weer twee.

"Bij de verkenningen was mijn opdracht om verbinding te zoeken en een beeld te schetsen van de gewenste verhoudingen. Brede wens onder alle partijen is om tot andere verhoudingen tussen gemeente en inwoners te komen. Het moet niet een dichtgetimmerd geheel worden en raadsleden geen grijze muizen", aldus Baas. Volgens hem is de verkiezingsuitslag in het proces leidend en rode draad geweest in de gesprekken. "Ook de duiding van die uitkomst en het vergelijken van programma's is van belang. Dan hebben we het niet alleen over de harde onderwerpen."

Volgens Baas voelde op basis van onderwerpen als duurzaamheid, sociaal domein en economie geen enkele partij zich uitgesloten. Over het aantal wethouders kon worden gediscussieerd. "Wel werd duidelijk dat over het algemeen duo- of parttime wethouderschap niet wenselijk wordt geacht."

Opvallend was dat vrijwel alle partijen een coalitie waar naast de ELP ook de VVD aan deelneemt "programmatisch logisch". Ook de PvdA kwam programmatisch gezien nadrukkelijk in beeld. Bovendien spreekt voor de Partij van de Arbeid in het voordeel dat ze op dit moment deel uitmaakt van het college en daardoor verantwoordelijkheidsbesef en ervaring toevoegt.

Omdat er vraagtekens worden gezet bij de stabiliteit van SmallingerlandsBelang, recentelijk scheidde Willem de Boer zich nog af, en D66 tegen het opstellen van een raadsprogramma stemde, vielen die twee ook af. "ELP, VVD en PvdA vormden de romp, het motorblok", gaf Baas aan. Als vierde partner kwamen het CDA en GroenLinks/FNP, die recentelijk een verbinding aan gingen, in beeld. "De voorkeur ging uit naar GroenLinks/FNP ook omdat GroenLinks in verhouding een beduidende verkiezingswinst heeft geboekt."

De vier partijen gaan nu beginnen aan de formatie. "Als ze er uit komen krijg je een inhoudelijk breed georiënteerde coalitie, waarbij recht aan de verkiezingsuitslag wordt gedaan. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat hier geen conventionele partijen in het college vertegenwoordigd zijn. Het is echter wel de uitkomst van een zorgvuldig proces waar alle partijen, groot of klein, op een eerlijke manier inbreng heeft gehad."

De komende drie weken moet er verder worden gewerkt aan de college-vorming en het invullen van de vijf fulltime wethoudersposten.