60 km-zone ten noorden Ternaard / Wierum

Publicatie: wo 09 mei 2018 18.14 uur

TERNAARD - De gemeente Dongeradeel stelt een 60 km-zone in voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Dit gebeurt op verzoek van de omwonenden. Op de aangegeven wegen mocht tot voorheen 80 km/uur worden gereden. Omwonenden gaven aan dat de verkeersveiligheid op de betreffende wegen bij Ternaard en Wierum in het geding was.

Met de instelling van de 60 km-zone moet de veiligheid op de weg gewaarborgd worden.