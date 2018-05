FUMO snapt kritiek maar wil door

Publicatie: wo 09 mei 2018 16.50 uur

DRACHTEN - De Fryske Utfieringstsjint Miljeu en Omjouwing (FUMO) wil naar eigen zeggen ‘niet steeds met de reggen tegen elkaar staan’. Recentelijk stuurden diverse gemeenten een kritische brief over onder andere de financiering van deze gemeenschappelijke regeling. "Laat de onrealistische norm los."

De FUMO is een ambtelijke dienst die voor alle overheden in Friesland vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft. Het orgaan is in 2014 gestart, maar kende sinds haar start al forse problemen. "Verwachtingen werden niet waargemaakt. De jaren erna werd er aangemodderd", gaf medewerker Ton van Bergen van de FUMO aan tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst van de gemeenteraad van Smallingerland. Er werd een onderzoek gedaan en daar kwam uit dat de constructie spaak zou lopen als er op dezelfde manier door werd gegaan.

De uitvoeringsdienst gaat richting 2023 op de schop, maar dat betekent wel dat veel gemeenten fors meer moeten gaan betalen. Op zes punten heeft de gemeente Smallingerland kritiek op de nieuwe koers die wordt gevaren. Onder andere de doorlooptijd van vergunningen en meldingen die met dertig proces worden verhoogd. Uit de zienswijze van Smallingerland blijkt dat zij deze extra tijd niet of nauwelijks wordt onderbouwd. Toch stelt financieel medewerker Peter Jelsma van de FUMO dat hiermee de norm wel gelijk wordt getrokken met elders in Nederland.

Ook de vrij lage productiviteitsnorm, de grootte van de flexibele personeelsschil en het weerstandsvermogen zijn voor Smallingerland, als aandeelhouder redenen om niet in te stemmen met het voorstel van de FUMO. Al vaker kwamen vanuit Drachten zeer kritische geluiden over de uitvoeringsorganisatie. Jelsma doet echter een beroep op de gemeentepolitiek om de ingezette koers te ondersteunen. ,,We hebben begrip voor een kritische houding, maar we willen niet steeds met de reggen tegen elkaar staan. We moeten verder”, was zijn boodschap aan de gemeenteraad.

De FUMO heeft aangekondigd dat er binnenkort op het hoofdkantoor in Grou een informatiebijeenkomst wordt belegd.