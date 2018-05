Burdaarder steelt twee keer bij Mediamarkt

Publicatie: wo 09 mei 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Het feit dat hij maar liefst in vier verschillende proeftijden liep -en dat hij dus ook meerdere maanden celstraf boven zijn hoofd had hangen- weerhield een 39-jarige inwoner van Burdaard er niet van om in januari en februari tot twee keer toe een Chromecast (een apparaat om naar de tv te streamen) te stelen. De eerste keer kon de Burdaarder de Chromecast verkopen, dus probeerde hij het nog een keer. Deze keer liep hij tegen de lamp.

Wachtlijst

De Burdaarder zei woensdag tegen rechter Bauke Jansen dat hij 'een kleine terugval' had, hij was weer drugs gaan gebruiken. Hij was ooit verslaafd aan speed, ghb en alcohol. Hij stond onder bewind en moest rondkomen van 60 euro in de week, dus veel geld omhanden had hij niet. Inmiddels is hij door de reclassering aangemeld bij de verslavingszorg, hij staat op de wachtlijst voor een behandeling.

Consequenties

Hij heeft een baan, hij werkt in de bouw. De reclassering was bang dat als de Burdaarder een paar maanden in de cel zou belanden, zijn baan zal verliezen. Dat zou mogelijk vergaande gevolgen kunnen hebben. Daar had officier van justitie Esther van Slooten geen boodschap aan: 'Verdachte heeft ontzettend veel kansen gehad, het is tijd om de consequenties te voelen'.

Verslavingszorg

Zij eiste voor zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter moest wat de officier betrof twee oude voorwaardelijke celstraffen van twee weken en drie maanden omzetten in definitieve vrijheidsstraffen. De rechter gunde de Burdaarder nog een kans: Jansen zette de celstraffen om in een werkstraf van in totaal 208 uur. De zes weken voorwaardelijk nam hij over. De Burdaarder blijft onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg.