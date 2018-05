College wist voor verhoren van tegenvaller Lawei

Publicatie: wo 09 mei 2018 13.01 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders wist voor de openbare verhoren over het Lawei-debacle van de tegenvaller van 1,7 miljoen euro. Voor veel raadsleden kwam dit nieuws van directeur Stef Avezaat van De Lawei als een duveltje uit een doosje. "Middels de verhoren en of de berichtgeving in de pers hebben wij hiervan moeten kennis nemen."

Klaas van Veelen van de ChristenUnie stelde hier dinsdagavond vragen over in de raadsvergadering. Volgens wethouder Ron van der Leck is de raad op 18 juli 2017 geïnformeerd over de voorlopige afrekening van 5,1 miljoen euro. Op 6 april ontving het college de definitieve afrekening. "Die is vervolgens met de onderzoekscommissie gedeeld, om die haar werk te kunnen laten doen." Inmiddels is er een raadsbrief opgesteld en verstuurdover de nieuwe tegenvaller.

Volgens Van der Leck is er geen sprake van weglaten van informatie. "Het betreft geen omissie. Wij vinden dat we als demissionair college hier niet over moeten besluiten", beargumenteerde Van der Leck.