Zwembad Burgum is ook in zomervakantie open

Publicatie: di 08 mei 2018 21.26 uur

BURGUM - Voorgaande jaren was zwembad De Wetterstins elke zomervakantie gesloten. De gemeenteraad vindt dat het binnenbad in Burgum ook in de zomerperiode plezier en vermaak aan onze inwoners moet bieden. Daarom hebben zij unaniem besloten dat het zwembad ook tijdens de komende zomervakantie open zal zijn. Na de zomervakantie vindt er een evaluatie plaats om te kijken of het zwembad elke zomervakantie openblijft.

Vakantie tarief en openingstijden

Tijdens de zomerperiode van 23 juli tot en met 17 augustus gelden er gewijzigde openingstijden. Maandag tot en met vrijdag is het bad van 13.00 tot 17.00 uur geopend en in het weekend van 10.00 tot 14.00 uur. Daarnaast is er een speciaal vakantietarief. Een los kaartje kost 3 euro. Maar, wil je vaker komen zwemmen? Een vakantieabonnement kost 20 euro.