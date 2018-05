Sieraden gestolen uit woning in Tytsjerk

Publicatie: di 08 mei 2018 21.09 uur

TYTSJERK - Er is dinsdag rond het middaguur ingebroken in Tytsjerk. De inbraak vond omstreeks 12.00 uur plaats in een woning aan de Woelwijk in het dorp. Er werden sieraden buitgemaakt.

De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie verzoekt getuigen die iets hebben gezien, zich te melden.