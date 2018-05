Opbouw Oerrock in volle gang

Publicatie: di 08 mei 2018 21.02 uur

URETERP - De opbouw van het Oerrock terrein aan de Skieppeleane zijn sinds deze week in volle gang. Zoals het zich nu laat aanzien, zal de opbouw mooi op tijd klaar zijn voordat het feest donderdag losbarst.

Het festival wordt gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. Het festival is voor donderdag uitverkocht maar vrijdag is vrij toegankelijk met gratis entree.

