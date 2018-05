Echtpaar Klompstra 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 08 mei 2018 19.30 uur

HURDEGARYP - Dinsdag vierden Joost Klompstra en Antonia Johanna Klomstra-Rignalde dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. burgemeester Jeroen Gebben ging bij het echtpaar langs om hen met deze dag te feliciteren.



De 82-jarige Joost begon op zijn 14e met werken en deed dat onder andere bij waterleiding Leeuwarden als onderhoudsmonteur, later als chef werkplaats. Na 43 jaar ging hij met pensioen. Antonia Johanna (79) werkte voor haar trouwen op kantoor bij graanbedrijf De Noordkant in Leeuwarden. Later zorgde ze voor de kinderen en op latere leeftijd heeft zij oppaswerk gedaan.



Het echtpaar is in Leeuwarden getrouwd. Door woningnood, hebben zij eerst bij de ouders van mevrouw gewoond. Daar werden de eerste twee kinderen geboren. Na twee jaar is het echtpaar verhuisd naar Hurdegaryp. Waar ze al 58 jaar met veel plezier wonen. Daar werden nog twee kinderen geboren. Het echtpaar heeft 11 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Meneer heeft nog altijd vele hobby’s. Hij mag graag varen, (kievit)eieren zoeken en vissen. En de groentetuin is nog steeds zijn lust en zijn leven.

