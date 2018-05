Fietser te water langs Hesseweg in Kollum

Publicatie: di 08 mei 2018 16.32 uur

KOLLUM - Een fietser is dinsdagmiddag rond kwart voor vier te water geraakt aan de Hesseweg net buiten Kollum. De brandweer van Kollum, Leeuwarden en Zoutkamp werden in eerste instantie ook opgeroepen maar deze hulp bleek niet nodig.

Omstanders hebben de fietser uit de sloot gehaald en eerste hulp verleend aan het slachtoffer, in afwachting van de ambulance. De fietser is met onbekende verwondingen overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

FOTONIEUWS