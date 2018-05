8 jaar geÃ«ist, 4 jaar cel voor moord in Heerenveen

8 jaar geëist, 4 jaar cel voor moord in Heerenveen

Publicatie: di 08 mei 2018 14.58 uur

LEEUWARDEN - De 30-jarige Drachtster die op 15 augustus vorig jaar een 60-jarige inwoner van Heerenveen doodstak, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden voor doodslag en poging tot doodslag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden acht jaar cel en tbs. De rechtbank houdt, meer dan het OM, rekening met de moeilijke jeugd van de Drachtster en het feit dat hij in hoge mate gebukt ging onder zijn psychische problemen.

Extreem geweld

De rechtbank bepaalde dat de tbs-behandeling moet beginnen nadat de Drachtster twee jaar heeft vastgezeten. De man kampt al jaren met, zoals de rechtbank het noemt, 'een complex mengbeeld van psychiatrische problematiek'. De Drachtster heeft in de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven dat hij neigingen had tot het plegen van extreem geweld. Hij werd gestuurd door dwanggedachten, zelf sprak hij van 'een demon'. De demon had hem opdracht gegeven een vrouwelijke collega -de stiefdochter van het latere slachtoffer- op te zoeken en te martelen en verkrachten.

Worsteling

Op 15 augustus vorig jaar werd de verdachte binnengelaten door de 29-jarige zoon van het slachtoffer. De Drachtster sloeg hem met een hamer op het achterhoofd. Tijdens de worsteling die daarop volgde, stak hij de zoon met een mes in de borst en het onderbeen. Het slachtoffer is twee keer in de borst gestoken. De verwondingen waren fataal, de man overleed ter plaatse. De zoon slaagde erin de Drachtster te overmeesteren.

Psychische problemen

De rechtbank neemt de conclusie van de deskundigen dat de Drachtster verminderd toerekeningsvatbaar was over. Met het oog op de ernstige psychische problemen vindt de rechtbank het belangrijk dat een behandeling zo spoedig mogelijk van start gaat. Die behandeling gaar hoogstwaarschijnlijk lang duren. Over de straf zei de rechtbank dat geen enkele vrijheidsstraf het leed van de nabestaanden kan verzachten. De Drachtster moet aan de nabestaanden ruim 107.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Nanne Greven, de advocaat van de nabestaanden, meldde aan de Leeuwarder Courant dat het opleggen van een veel lagere straf dan het OM had geëist, keihard is aangekomen bij de nabestaanden.