Vrouw wordt wakker met slapende man op bank

Publicatie: di 08 mei 2018 12.42 uur

DRACHTEN - De bewoonster van een woning aan de Schwartzenberghlaan in Drachten keek zondagochtend raar op toen ze ontdekte dat een vreemde man op de bank in de woonkamer lag te slapen. De vrouw besloot uit voorzorg de politie te bellen. De Drachtster lag in een diepe slaap en agenten hebben de man even later gewekt.

De deur van de woning was vermoedelijk niet goed afgesloten waardoor de man het huis midden in de nacht binnen kon wandelen. Na binnenkomst zette hij keurig zijn schoenen op de deurmat en deed de deur op slot. Daarna is hij op de bank in slaap gevallen.

De bewoners hebben geen aangifte bij de politie gedaan omdat de man niets kwaads in de zin had.