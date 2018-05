Losgebroken stier afgeschoten bij Appelscha

Publicatie: di 08 mei 2018 11.42 uur

APPELSCHA - Een losgebroken stier is in de nacht van maandag op dinsdag door de politie afgeschoten. De stier liep rond in het bos tussen de N381 en de Oude Willem bij Appelscha. Omdat het dier de N381 kon oplopen, werd het verkeer gewaarschuwd om langzaam te rijden.

Dankzij de politiehelikopter kon de stier in de nacht worden gelokaliseerd. Een hondengeleider van de politie heeft vervolgens het beest afgeschoten.