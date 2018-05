Man gewond door steekvlam uit barbecue

Publicatie: ma 07 mei 2018 20.34 uur

DE WESTEREEN - Een man is maandagavond gewond geraakt bij een woning aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen. Volgens buurtbewoners had het slachtoffer een steekvlam van de barbecue in het gezicht gekregen.

Naast de politie en ambulance kwam tevens de traumahelikopter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Deze landde nabij een voetbalveld in de omgeving. De arts van het Mobiel Medisch Team is in de ambulance meegegaan. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.