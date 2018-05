Meer geld voor wethouders coalitie Dantumadiel

Publicatie: ma 07 mei 2018 20.20 uur

DAMWâLD - De bestuurskosten van het nieuwe college van B&W gaan omhoog. De partijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie hebben elkaar gevonden en gaan de wethouders leveren. De omvang van de wethoudersposten wordt verhoogd van 2.4 naar 2.9 fte. Op deze manier krijgen de beoogde wethouders Kees Wielstra (GBD) en Gerben Wiersma (ChristenUnie) een fulltime baan. Rommy Kempenaar (SL) doet het met 0.9 fte. Hij wenste ruimte over te houden voor andere werkzaamheden.

Romke Postma treedt op als woordvoerder van de coalitiepartijen en hij laat deze site weten dat de burgemeester ook adviseerde om het aantal fte te verhogen van 2.4 naar 3.0 fte. Uiteindelijk is dat nu 2.9 fte geworden.

Het nieuwe college wordt op 14 mei geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering in Damwâld. De coalitie geeft de hoofdlijnen voor de komende raadsperiode aan in een beknopt akkoord, om hier samen met de gehele raad en samen met inwoners en bedrijven uit de gemeente verder invulling aan te geven. Het akkoord is tot stand gekomen mede door inbreng van alle fracties. Daarom wordt dit akkoord een bestuursakkoord genoemd.

De kern van het akkoord is dat de coalitie gaat voor een krachtige gemeente waarin inwoners centraal staan. De coalitie gaat de uitdaging aan om te laten zien dat de keuze om zelfstandig te blijven de juiste geweest is. Waar mogelijk wordt met initiatieven van inwoners meebewogen, ook als wetten en regels deze in de weg lijken te staan, en wordt flexibel ingespeeld op het benutten van lokale kennis en kracht.

Deze punten vormen de hoofdlijn van het akkoord met de uitgangspunten vertrouwen, respect, openheid en gelijkwaardigheid.

Met het benoemen van de wethouders komen drie zetels in de gemeenteraad vrij. De zetels worden ingevuld door Jouke Feddema (CU), Auke Sikma (SL) en Romke Postma (GBD). Na de installatie wordt het bestuursakkoord ondertekend en gepresenteerd aan de gemeenteraad.