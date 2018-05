Wildplasser heeft speed in boxershort

Publicatie: ma 07 mei 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (20) die in Surhuisterveen aan het wildplassen was, werkte zichzelf in de nesten. De man moest maandag voor de rechter verschijnen. Hij stond op 15 december op het Torenplein in Surhuisterveen in de bosjes te plassen. Politieagenten zagen dat en spraken en hem aan. De man bleek een flesje GHB op zak te hebben.

Bij de fouillering bleek bovendien dat de Drachtster in zijn boxershort een pakje speed had verstopt. Hij zei dat hij van de GHB nog niets had gebruikt, maar hij had wel twee lijntjes speed gehad. De man zit momenteel in een afkickkliniek in Eelde, daar moet hij drie maanden blijven. Om die behandeling niet te doorkruisen, legde de rechter een geheel voorwaardelijke celstraf op van vier weken voor het drugsbezit.