Topdrukte bij zonnepont in SuwÃ¢ld

Topdrukte bij zonnepont in Suwâld

Publicatie: ma 07 mei 2018 13.37 uur

SUWâLD - Het was zondag topdrukte bij de zonnepont Schalkediep in Suwâld. De pont is nog maar net in de vaart (sinds 27 april) en haalde zondag meteen al een topscore van 406 overzettingen. In Suwâld kunnen voetgangers en fietsers het Prinses Margrietkanaal oversteken naar Stinswei bij Garyp.

Fietsers melden deze site dat de gemiddelde wachttijd op een zeker moment zo'n 45 minuten was. De recreanten en fietsers konden in de tussentijd genieten van de lentezon. De maximum temperatuur was zondag zo'n 26 graden Celsius.