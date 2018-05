Vrouw vrijgesproken van stelen en slaan winkelier

Publicatie: ma 07 mei 2018 13.25 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige inwoonster van Drachten is maandag door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van een winkeldiefstal met geweld. De vrouw zou op 30 januari bij de Etos in haar woonplaats een pak haarkleurmiddel hebben gestolen. De uitbaatster van de winkel zag op de beveiligingsbeelden dat de Drachtster naar het schap met haarproducten liep en razendsnel een pak haarkleurmiddel pakte.

Even verderop in de winkel had de verdachte het pak niet meer in de hand. De eigenares van de winkel concludeerde dat het niet anders kon dat de vrouw het haarkleurmiddel óf in de tas had gestopt, óf ze had het ergens neergelegd. Toen de Drachtster zonder te betalen de winkel verliet, zette de eigenares de achtervolging in. Ze trof de Drachtster even verderop bij de Zeeman, waar ze de vrouw aansprak.

De Drachtster duwde de winkelierster naar de uitgang, daarbij zou ze de dame van de Etos hebben geslagen. De verdachte ontkende in alle toonaarden: ze had niet alleen niets gestolen, ze zou de winkelierster ook niet hebben mishandeld. Bewijs dat ze beide dingen wel gedaan zou hebben was er niet. Op de camerabeelden was de werkelijke diefstal niet vastgelegd.

Ook van de mishandeling was geen bewijs, behalve de verklaring van winkelierster. En dat is te weinig om tot een veroordeling te kunnen komen, de Drachtster werd vrijgesproken. De vrouw staat onder toezicht van de reclassering. Ze liep in de proeftijd van een veroordeling in februari vorig jaar, er hing haar een voorwaardelijke celstraf van drie weken boven het hoofd. Omdat ze werd vrijgesproken heeft ze van die celstraf ook geen last.