CDA, GBA EN CU zijn 'er uit' in Achtkarspelen

Publicatie: ma 07 mei 2018 10.13 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen krijgt een dagelijks bestuur, afkomstig uit de fracties van CDA, GBA en ChristenUnie. De onderhandelaars van de drie partijen hebben informateur Joop Atsma laten weten dat de noodzaak om een vierde politieke partij toe te voegen aan de beoogde coalitie niet noodzakelijk is.

CDA, GBA en CU hebben samen twaalf van de 21 zetels in de gemeenteraad. Dit betekent dat de PvdA, die in maart één van de raadszetels verloor, definitief uit het college verdwijnt. Ook de FNP, tot 2016 coalitiepartij in Achtkarspelen, valt buiten de boot. GBA keert na twee jaar afwezigheid terug in het college van B en W.

Hoeveel wethouders Achtkarspelen krijgt en op welke wijze de portefeuilles worden verdeeld, bespreekt de beoogde coalitie pas nadat er overeenstemming is over het programma voor de komende jaren.