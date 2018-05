Bromfietser van de N381 bij Ureterp gehaald

Publicatie: ma 07 mei 2018 10.07 uur

URETERP - De politie heeft zondag een bromfietser van de N381 gehaald. Diverse automobilisten belden de politie omdat ze hem over de autoweg zagen rijden. Op deze weg is het niet toegestaan om met een fiets of bromfiets te rijden.

De agenten wisten de bromfietser vlak voor de afrit Ureterp staande te houden. De bestuurder ontving een boete en is door de politie vervolgens naar de juiste weg begeleid.