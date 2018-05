Zonovergoten Gorredijkstermarkt

Publicatie: zo 06 mei 2018 22.21 uur

GORREDIJK - De voorjaarseditie van de Gorredijkstermarkt in Gorredijk kon het zondag niet beter treffen. Het was een zonovergoten dag en er stonden deze editie weer meer kramen dan voorgaande jaren.

In en rond het centrum stonden rond de 120 kramen opgesteld en er werden weer goede zaken gedaan. Het was goed druk op de markt. Ook was het gezellig druk op de kermis en kan men terug kijken op een geslaagde voorjaarseditie van de Gorredijkstermarkt.

FOTONIEUWS