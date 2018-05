Containerbrand zette Kootstertille in rookwolken

Publicatie: zo 06 mei 2018 16.35 uur

KOOTSTERTILLE - Het zonnige weer zorgde er zondag voor dat veel mensen buiten konden genieten. Inwoners van Kootstertille kregen rond het middaguur last van rookwolken die over het dorp trokken. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een containerbrand bij Van der Galien.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.