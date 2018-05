50 historische voertuigen van Keep Them Rolling

Publicatie: za 05 mei 2018 21.11 uur

KOLLUMERZWAAG -

Op 5 mei trok een colonne van zo'n vijftig voertuigen door N O Friesland.De start was om 10 uur in Aldtjerk.

De voertuigen deden de volgende plaatsen aan.

Rinsumageest,Damwald,Walterswald,Driesum,

Westergeest,Oudwoude en Kollum.

In Kollum stopte de colonne voor de lunch.

Na de lunch ging de tocht via Buitenpost,Veenklooster,Triemen, Kollumerzwaag

Feanwalden,Hurdegaryp,Tytsterk,Ryptsjerk,

Gytsjerk en rond 4 uur arriveerden ze weer in Aldtjerk.

FOTONIEUWS